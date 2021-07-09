Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
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Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikram etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikram etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Varank, çeşitli açılış programlarına katılmak üzere akşam saatlerinde hava yolu ile Sivas'a geldi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Bakan Varank'ı Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü karşıladı.

Bakan Varank, konaklayacağı otele geçmeden önce, İnönü Bulvarı'nda sohbet ettiği vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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