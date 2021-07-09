Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikram etti.