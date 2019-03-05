Bakan Varank'tan Türkiye Uzay Ajansı İçin Aym'ye Giden Chpye Tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı'nın Kuruluş Kararnamesini iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla ilgili, "Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz ama onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir ziyareti kapsamında iş adamlarıyla buluştu. Bakan Varank, 2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olduğunu söyleyerek, "Bu teknolojileri hem geliştirenlere hem de üretim süreçlerinde kullanmak isteyenlere destek vereceğiz. Hedefimiz bütüncül bir yaklaşımla, güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. İşletme başına destek limitimizin üst limiti 1 milyon lira ve bunun 300 bin lirası hibe şeklinde. Böyle programlarla, sanayimizin teknolojik değişim ve dönüşümü yakalamasını istiyoruz. KOSGEB'in çağrısı hala devam eden başka destekleri de var. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyelinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Ağustos ayında yaşadığımız dış şoktan sonra, hızla toparlanma yoluna girdik. Üretimin öncü göstergelerinde olumlu gelişmeler var. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Sırada yerlileştirme var. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Eskişehir'in ihracatı geçen sene yüzde 18'lik bir yükselişle 1 milyar doları aştı"

Eskişehir'in ihracatı geçen sene yüzde 18'lik bir yükselişle 1 milyar doları aştığını ifade eden Bakan Varank, "Üreticisi, tüketicisi ve kamu sektörüyle birlikte ortak amaç doğrultusunda topyekün hareket etmemiz önemli. Ben şuna yürekten inanıyorum. Ülkemize çağ atlatacak olan bu yapısal dönüşümü, inşallah hep birlikte başaracağız. Eskişehir sizlerin de katkılarıyla 16 senede milli gelirini 17 katın üzerinde artırdı. İlimizin ihracatı geçen sene yüzde 18'lik bir yükselişle 1 milyar dolar'ı aştı. Burada öyle güçlü bir sanayi altyapısı var ki, Eskişehir neredeyse her alanda ihracat yapabiliyor. Tabi bu başarıda, devletimizin size sunduğu katkılar büyük pay sahibi. Bakın Eskişehir'de neler yapmışız? 16 yılda 12 milyar liralık sabit yatırımı destekledik. Bunu 850 firmaya verdiğimiz yatırım teşvikleriyle hayata geçirdik; bu teşvikler 35 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları sağladık. İşin KOBİ boyutunu da ihmal etmedik" şeklinde konuştu.

"Bizim önümüze set çekmek istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz"

CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı'nın Kuruluş Kararnamesini iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Ama bugün öğrendik ki CHP Anayasa Mahkemesine başvurarak Türkiye Uzay Ajansı Kurulum Kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Ben bunun takdirini size misafirlerimize bırakmak istiyorum. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz ama onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yüzden 31 Mart'ı Eskişehir'in prangalarından kurtulacağı bir tarih olarak görüyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA