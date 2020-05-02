Bakan Varank'tan "Somali'ye solunum cihazı yardımı" paylaşımı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı solunum cihazı yardımıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarılarına şahitlik ediyoruz.