Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklama
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Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık.

Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklama
14.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. TSE'nin hazırladığı bu rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferans üzerinden katıldı. Korona virüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine değinen Varank, Nisan'ın son haftasından itibaren normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller almaya başladıklarını söyledi. Elektrik tüketim verilerinden de bunu net şekilde görebildiklerini, üretim cephesinde kayda değer gelişmeler yaşandığını ifade eden Varank, otomotiv ana fabrikalarının tamamının faaliyetlerine başladığını, tekstil firmalarında hareketlenmelerin söz konusu olduğunu, gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sektörünün güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

"SERVİSLER, YEMEKHANELER, ÇALIŞMA SAATLERİ GİBİ KONULARDA ÖNCELİĞİNİZ İŞ GÜVENLİĞİ OLMALI"

İçinde bulunulan ayların çok kritik olduğunun altını çizen Varank, hem tedbirlere azami seviyede uymak hem de yeni normale en iyi şekilde hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Çalışanların sağlığının güvence altına alınması gerektiğini belirten Varank, "Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en ince detayına kadar planlamalısınız. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. TSE'nin hazırladığı bu rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız. Hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, hıfzıssıhha doktorları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Kılavuzda hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer verdik. Faaliyet gösterdiğiniz sektör, çalışan sayısı ve operasyonel faaliyetleriniz gibi detaylarda uygulama farklılıkları olabilir. Ancak ülke çapında tutarlı bir yaklaşım sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Varank, OSBÜK'e burada önemli bir görev düştüğünü dile getirerek, kılavuzda yer alan tavsiyelerin duyurulması ve uygulanması noktasında OSB'lerde farkındalık oluşturmalarını beklediğini söyledi. Gelen önerileri de dikkate alarak OSB'lerde korona virüs testleri yapmaya başladıklarını aktaran Varank, Kocaeli ve Ankara'da sürecin başladığını, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatmayı planladıklarını, Mayıs sonunda tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istediklerini anlattı.

(Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA

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