Bakan Varank'tan "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" paylaşımı
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Bakan Varank'tan "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda sürücüsüz otomobilleri piste süren 17 takımın sınırları zorladığını belirterek, organizasyonda yer alan gençlerle gurur duyduğunu ifade etti.

Bakan Varank'tan
11.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda sürücüsüz otomobilleri piste süren 17 takımın sınırları zorladığını belirterek, organizasyonda yer alan gençlerle gurur duyduğunu ifade etti.

Bakan Varank, Twitter hesabından, TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ve kendisinin de dün yerinde takip ettiği Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na ilişkin video paylaştı.

Paylaşımına, "Fikri buldular, Ar-Ge'sini yaptılar, tasarladılar, malzemeleri topladılar, yazılımı geliştirdiler, test ettiler ve sonunda sürücüsüz otomobili piste sürdüler" notunu düşen Varank, yarışmada 17 takımın sınırları zorladığını ve gençlerle gurur duyduğunu bildirdi.

TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve Havelsan yürütücülüğünde 7-10 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada, takımların tek kişilik gerçek boyutlu araçları, gerçek pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yerine getirdi.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020'de verilecek.

Kaynak: AA

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