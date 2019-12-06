Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj
Haberler » Güncel » Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj - Haber

Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralandığını belirterek, "Rabbim şifa versin.

06.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:30
Bakan Varank'tan Paris'teki olaylarda yaralanan AA foto muhabiri için mesaj

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri 'ın yaralandığını belirterek, "Rabbim şifa versin. İnşallah çabucak iyileşir." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa maçından sonra futbolcularımızın asker selamını ölümsüzleştiren kareyi çeken başarılı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Rabbim şifa versin. İnşallah çabucak iyileşir." ifadelerine yer verdi.

AA Foto Muhabiri Yalçın, 'te şiddete dönüşen emeklilik reformu protestoları sırasında polisin attığı kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler