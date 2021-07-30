Bakan Varank'tan otomotiv sektörüne iç ve dış dekoratif parçalar üreten fabrikaya ziyaret
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Bakan Varank'tan otomotiv sektörüne iç ve dış dekoratif parçalar üreten fabrikaya ziyaret

Bakan Varank'tan otomotiv sektörüne iç ve dış dekoratif parçalar üreten fabrikaya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'te otomotiv sektörüne yönelik iç ve dış dekoratif parçalar üretiminde faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'te otomotiv sektörüne yönelik iç ve dış dekoratif parçalar üretiminde faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balaban Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Ardından kent merkezine gelen Bakan Varank, burada ilk olarak Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde otomotiv sektörüne yönelik olarak iç ve dış dekoratif parçalar üretiminde faaliyet gösteren plastik fabrikasını ziyaret etti. Burada fabrika yetkilerinden bilgi alan Bakan Varank, fabrikanın üretim alanını da gezdi. Buradan Bilecik Ticaret Sanayi Odası'na da uğrayan Bakan Varank son olarak Cuma namazını kılmak Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camii geçti. Cuma namazı çıkışı AK Parti İl Başkanlığına uğrayan Bakan Varank, buradan Pazaryeri ilçesine hareket edecek.

(Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz/İHA)

Bakan Varank'tan otomotiv sektörüne iç ve dış dekoratif parçalar üreten fabrikaya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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