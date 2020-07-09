Bakan Varank'tan o haberlere yanıt: "Klavyelerini bırakıp sahaya insinler" Bakan Varank'tan o haberlere yanıt: "Klavyelerini bırakıp sahaya insinler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?

Bakan Varank'tan o haberlere yanıt: "Klavyelerini bırakıp sahaya insinler"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?" eleştirilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Bakan Varank, medyada bu yönde yer alan haberler üzerine 583 üretim tesisinin tam listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılmış, burada yaptığı açıklamada, son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından muhalefetten, "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?", "Nerede, yerini göstersinler." gibi eleştiriler gelmişti. Hatta konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı.

Gerçekleri görmek için

Bunun üzerine Bakan Varank, sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin tepkilerine yanıt verdi. Varank, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Yılın ilk yarısında, sadece OSB'lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir." dedi.

Varank, mesajının devamında, "Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor." derken, açılan 583 tesisin tam listesini yayınladı.

Kaynak: İHA