Bakan Varank'tan "Milli Teknoloji Hamlesi" paylaşımı
Bakan Varank'tan "Milli Teknoloji Hamlesi" paylaşımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi " paylaşımı yaptı.
11.06.2020 21:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:02
Bakan Varank'tan "Milli Teknoloji Hamlesi" paylaşımı
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi " paylaşımı yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz. Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et, Türkiyem" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA