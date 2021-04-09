Bakan Varank'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin, faşizmi icat etmiş İtalya'nın 'atanmış' Başbakanı'ndan alacağı bir demokrasi dersi yok. Sığınmacıları ölüme terk eden İtalyan yöneticilerin ise Türkiye'den alacağı büyük insanlık dersleri var. Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." şeklindeki paylaşımını retweet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun