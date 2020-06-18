Bakan Varank'tan hekimlere çağrı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank'tan hekimlere çağrı

Bakan Varank'tan hekimlere çağrı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor.

18.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:09

Bakan Varank'tan hekimlere çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapısı olduğuna inanıyoruz"

"Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli nedenlerle kemik kaybı yaşayan hastalar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Varank, merkezin Türkiye'deki tüm hekimler tarafından tanınması ve daha sık kullanılması çağrısında bulunarak, "Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapısı olduğuna inanıyoruz. Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar nedeniyle kişiye özel olarak tasarlanan implantların 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretiminin gerçekleştirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane METÜM'ü ziyaret etti. Ziyaretinde Bakan Varank'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız karşıladı. Merkezin girişindeki ziyaret defterini imzalayan Varank'a günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra gerçekleştirilen sunumda merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, burada plastik, silikon ve metal modelleme, endüstriyel ve optik tarama, talaşlı imalat gibi tasarım ve üretim birimlerini inceledi. Bakan Varank, üretim birimlerinde bulunduğu sırada merkezde üretilen bir plastik modeli cerrahi operasyon öncesi simülasyonda kullanacak Dr. İlker Çiçek'i telefonla arayarak, ürünün uygulanmasına ilişkin bilgi aldı. Merkezdeki optik tarama biriminde 5 farklı açıdan kameralarla çekimin gerçekleştirdiği cihazla Bakan Varank'ın 3 boyutlu modeli bilgisayar ortamında oluşturuldu.

"Bölgesinde entegre çalışabilen en büyük altyapılardan biri"

Bakan Varank, merkezdeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, METÜM'de kişiye özel medikal tasarım ile implantların tasarım ve üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Hekimlerin özellikle ameliyatlar öncesinde modelleme yapabilecekleri parçaların da bu tesiste üretildiğini belirten Varank, "Buranın kurulumunda Bakanlığımızın katkıları oldu. Bundan sonraki dönemde bu merkezi KOSGEB ile bir teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var, o da yakında neticelenecek" dedi.

Varank, Türkiye'de ve bölgesinde entegre çalışabilen büyük altyapının bulunduğu böyle bir merkez olmasının önem taşıdığını ifade ederek, "Özellikle çok detaylı ürünlere ihtiyaç duyan hastalar için burada geliştirilen kişiye özgü implantlar, onların şifa bulmasında çok etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Merkezin Türkiye'deki tüm hekimler tarafından tanınması ve daha sık kullanılması çağrısında bulunan Varank, şöyle konuştu:

"Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapı olduğuna inanıyoruz. Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar."

Bakan Varank, bundan sonraki çalışmalarında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak METÜM'ü desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Üretimde yeni modellemeler

Dijital dönüşümle birlikte dünyada üretimde yeni modellemelerle üretimin çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Varank, "Katmanlı imalat dediğimiz 3 boyutlu yazıcılarla yapılan imalatlar, hatta inşaat sektöründe bu tip 3 boyutlu yazıcılarla gerçekleştirilen çalışmaları gördüğümüzde dünyanın geleceğinin bunda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu manada global firmaların da araştırma merkezlerine ev sahipliği yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB vasıtasıyla bu alanda desteklerini sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Medikal sektöründe bu tip işlerin bu kadar ciddi ve profesyonel boyutlarda yapılabilmesi ve bundan sonrası için bu alanda büyük bir potansiyelin olması bizim açımızdan önemli. Bu alana özellikle 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizde de altını çizdiğimiz gibi katkı vermeye devam edeceğiz. Bu işlerin sanayinin her alanında bir yansıması var. Orada da üretim tesislerimizin bu dönüşümü gerçekleştirmesi, dünyada rekabetçi bir şekilde devam etmeleri için desteklerimizi sürdürüyoruz."

Ameliyat ve iyileşme-rehabilitasyon süreleri kişiye özel üretimle kısalıyor

Kişiye özel tasarım ve 3 boyutlu yazıcılar kullanarak medikal amaçlı üretim yapmak üzere kurulan METÜM'de diş hekimi, mühendis, torna tesviye ve üretim teknikerleri gibi farklı alanlardan personel, koordinasyon halinde multidisipliner çalışmalar yürütüyor. Merkezde kişiye özel tasarlanarak üretilen "vücut yedek parçaları" olarak değerlendirilebilecek implantlar, terör, afet ve trafik kazası gibi nedenlerle yaralanıp vücudunda parçalı kemik kaybı meydana gelenler, kanser ya da başka hastalıklarda cerrahi müdahaleler sonrası kemik dokusunun bir bölümü çıkarılan hastalara takılıyor. Uygulayıcı hekimin uygun bulması halinde vücudun tüm bölgelerine uygulanabilen implantlar, hastanın anatomik yapısıyla da uyum sağlıyor. Kişiye özel implantlar daha kısa ameliyat ve iyileşme-rehabilitasyon süresi sağladığından hastaların yaşam konforunu da artırıyor. Enfeksiyon riski düşük olan implantlarla ameliyat riski en aza indirilirken, revizyon ameliyatlarına da ihtiyaç duyulmuyor. Merkezde kişiye özel implantların yanı sıra, Ar-Ge projeleri ve eğitim modelleri çalışmaları da yürütülüyor.

Bakan Varank'tan hekimlere çağrı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Haber
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kemal Sunal Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Uefa Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Bakan Varank'tan hekimlere çağrı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:11:22. #1.14#
title