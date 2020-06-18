Bakan Varank'tan hekimlere çağrı
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Bakan Varank'tan hekimlere çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli nedenlerle kemik kaybı yaşayan hastalar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (METÜM) incelemelerde bulundu.

Bakan Varank'tan hekimlere çağrı
18.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli nedenlerle kemik kaybı yaşayan hastalar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (METÜM) incelemelerde bulundu. Varank, merkezin Türkiye'deki tüm hekimler tarafından tanınması ve daha sık kullanılması çağrısında bulunarak, "Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapısı olduğuna inanıyoruz. Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar nedeniyle kişiye özel olarak tasarlanan implantların 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretiminin gerçekleştirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane METÜM'ü ziyaret etti. Ziyaretinde Bakan Varank'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız karşıladı. Merkezin girişindeki ziyaret defterini imzalayan Varank'a günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonra gerçekleştirilen sunumda merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, burada plastik, silikon ve metal modelleme, endüstriyel ve optik tarama, talaşlı imalat gibi tasarım ve üretim birimlerini inceledi. Bakan Varank, üretim birimlerinde bulunduğu sırada merkezde üretilen bir plastik modeli cerrahi operasyon öncesi simülasyonda kullanacak Dr. İlker Çiçek'i telefonla arayarak, ürünün uygulanmasına ilişkin bilgi aldı. Merkezdeki optik tarama biriminde 5 farklı açıdan kameralarla çekimin gerçekleştirdiği cihazla Bakan Varank'ın 3 boyutlu modeli bilgisayar ortamında oluşturuldu.

"BÖLGESİNDE ENTEGRE ÇALIŞABİLEN EN BÜYÜK ALTYAPILARDAN BİRİ"

Bakan Varank, merkezdeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, METÜM'de kişiye özel medikal tasarım ile implantların tasarım ve üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Hekimlerin özellikle ameliyatlar öncesinde modelleme yapabilecekleri parçaların da bu tesiste üretildiğini belirten Varank, "Buranın kurulumunda Bakanlığımızın katkıları oldu. Bundan sonraki dönemde bu merkezi KOSGEB ile bir teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var, o da yakında neticelenecek" dedi.

Varank, Türkiye'de ve bölgesinde entegre çalışabilen büyük altyapının bulunduğu böyle bir merkez olmasının önem taşıdığını ifade ederek, "Özellikle çok detaylı ürünlere ihtiyaç duyan hastalar için burada geliştirilen kişiye özgü implantlar, onların şifa bulmasında çok etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Merkezin Türkiye'deki tüm hekimler tarafından tanınması ve daha sık kullanılması çağrısında bulunan Varank, şöyle konuştu:

"Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapı olduğuna inanıyoruz. Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar."

Bakan Varank, bundan sonraki çalışmalarında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak METÜM'ü desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

ÜRETİMDE YENİ MODELLEMELER

Dijital dönüşümle birlikte dünyada üretimde yeni modellemelerle üretimin çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Varank, "Katmanlı imalat dediğimiz 3 boyutlu yazıcılarla yapılan imalatlar, hatta inşaat sektöründe bu tip 3 boyutlu yazıcılarla gerçekleştirilen çalışmaları gördüğümüzde dünyanın geleceğinin bunda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu manada global firmaların da araştırma merkezlerine ev sahipliği yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB vasıtasıyla bu alanda desteklerini sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Medikal sektöründe bu tip işlerin bu kadar ciddi ve profesyonel boyutlarda yapılabilmesi ve bundan sonrası için bu alanda büyük bir potansiyelin olması bizim açımızdan önemli. Bu alana özellikle 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizde de altını çizdiğimiz gibi katkı vermeye devam edeceğiz. Bu işlerin sanayinin her alanında bir yansıması var. Orada da üretim tesislerimizin bu dönüşümü gerçekleştirmesi, dünyada rekabetçi bir şekilde devam etmeleri için desteklerimizi sürdürüyoruz."

AMELİYAT VE İYİLEŞME-REHABİLİTASYON SÜRELERİ KİŞİYE ÖZEL ÜRETİMLE KISALIYOR

Kişiye özel tasarım ve 3 boyutlu yazıcılar kullanarak medikal amaçlı üretim yapmak üzere kurulan METÜM'de diş hekimi, mühendis, torna tesviye ve üretim teknikerleri gibi farklı alanlardan personel, koordinasyon halinde multidisipliner çalışmalar yürütüyor. Merkezde kişiye özel tasarlanarak üretilen "vücut yedek parçaları" olarak değerlendirilebilecek implantlar, terör, afet ve trafik kazası gibi nedenlerle yaralanıp vücudunda parçalı kemik kaybı meydana gelenler, kanser ya da başka hastalıklarda cerrahi müdahaleler sonrası kemik dokusunun bir bölümü çıkarılan hastalara takılıyor. Uygulayıcı hekimin uygun bulması halinde vücudun tüm bölgelerine uygulanabilen implantlar, hastanın anatomik yapısıyla da uyum sağlıyor. Kişiye özel implantlar daha kısa ameliyat ve iyileşme-rehabilitasyon süresi sağladığından hastaların yaşam konforunu da artırıyor. Enfeksiyon riski düşük olan implantlarla ameliyat riski en aza indirilirken, revizyon ameliyatlarına da ihtiyaç duyulmuyor. Merkezde kişiye özel implantların yanı sıra, Ar-Ge projeleri ve eğitim modelleri çalışmaları da yürütülüyor.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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