Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı

21.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:54

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kalecik ilçesinde kadınlarla gözleme pişirirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Varank, hafta sonu beraberinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte Ankara'nın Kalecik ilçesine ziyarette bulundu. Bakan Varank, ziyaret kapsamında Kalecik Belediyesi'ne ait mahalle fırınında gözleme açan kadınlarla bir araya gelip, sohbet etti. Bakan Varank, sohbet sırasında bir ara kadınlara gözleme pişirirken yardım etti. Bakan Varank, gözleme pişirirken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA