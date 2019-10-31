31.10.2019 12:51

Bakan Varank'tan 'Geleceğe Nefes -11 milyon fidan' kampanyasına destek çağrısı

Bakan Varank: "Gelin sizlerde bu kampanyanın bir parçası olun,hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım"

"16 yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdük, şimdi sırada bu ortalamayı, hatta büyüme potansiyelimizi daha da artırmak var. Buna giden yol verimlilikten geçiyor"

"Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla pilot bir proje başlatıp, ilk kıvılcımı oluşturacağız

"Bu dönüşümle birlikte sanayicimizin elektrik tüketiminde kayda değer bir düşüş olacak

"İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya'da da model fabrikaların kurulumuna ilişkin çalışmalarımız hızla devam ediyor"

"İç talep canlanıyor, hem tüketicilerin hem de reel sektörün ekonomiye güven oranı yükseliyor"

"Talimat verdim; Ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan Organize Sanayi Bölgelerimiz konuya özellikle duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak. Yemyeşil OSB'lerimiz olacak"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı projeyi duyurarak,"Talimat verdim; Ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan Organize Sanayi Bölgelerimiz konuya özellikle duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak. Yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizlerde bu kampanyanın bir parçası olun,hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım" dedi.

"Özgün fikirler, yeni teknolojiler ve yenilikçi bakış açıları üretime hakim olsun istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılışına katıldı.

Türkiye'nin 16 yılda ortalama yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü belirten Bakan Varank," Şimdi bu ortalamayı, hatta büyüme potansiyelimizi daha da artırmanın peşindeyiz.Bunun yolu da toplam faktör verimliliğini artırmaktan geçiyor. Nitekim 11'inci kalkınma Planımızın odağına verimliliği koyduk. Daha istikrarlı ve daha güçlü ekonomi hedeflerimize; sanayide, tarımda, turizmde, enerjide hatta sağlıkta verimliği artıracak politikalarla varacağız. Verimlilik beraberinde; etkinlik, kalite, hız ve maliyet gibi kavramları da getiriyor.

Dijital dönüşüm ve inovasyon da bu sürecin önemli tamamlayıcıları olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlık olarak, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde vurguladığımız gibi, verimliliğin arttırılmasını son derece önemsiyoruz. Özgün fikirler, yeni teknolojiler ve yenilikçi bakış açıları üretime hakim olsun istiyoruz. Ancak bu şekilde, küresel ekonomide söz sahibi ülkelerden birisi olabiliriz. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini işte bu yüzden yoğun bir şekilde destekliyoruz. Ayrıca, verimliliği odağına alan sektör yoğun çalışmalar da yürütüyoruz" dedi.

"Makine sektörüyle başladığımız bu programı, çok kısa bir sürede diğer sektörler için de uygulayacağız"

Türkiye'nin bölgesel ve sektörel verimlilik gelişim haritaların çıkarıldığını kaydeden Varank,otomotiv yan sanayinde verimlilik analizi projesini tamamladıklarını, benzer bir çalışmanın diğer sektörler için de yapılacağını belirterek," Devreye aldığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı.Burada hedefimiz; yüksek katma değerli ürünleri yerli imkan ve kabiliyetlerle üretmek. Program kapsamında sunduğumuz tüm teşvikleri, bütüncül bir anlayışla yönetecek alıcı ve üreticiyi aynı anda destekleyeceğiz.Makine sektörüyle başladığımız bu programı, çok kısa bir sürede diğer sektörler için de uygulayacağız.Ülkemizde ilk defa uygulanan bu programa başvuruları gerçekten çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayinde önemli bir konuma gelindiğini ifade eden Varank,bu alanda yakalanan başarının, Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi, Türkiye'yi hem sahada hem masada güçlü hale getirdiğini söyledi. Varank," Şimdi sırada, sanayinin diğer alanlarında bu başarıyı dolayısıyla tam bağımsızlığı yakalamak var. Bunu gerçekleştirecek gerekli altyapıya ve insan kaynağına sahibiz. İhtiyacımız olan tek şey, reel sektörümüzün, girişimcilerimizin bizimle yan yana yürümesi. Açtığımız programlara talep göstermesi, elini taşın altına koyması" şeklinde konuştu.

Sanayide verimli elektrik motorlarının kullanımı teşvik edilecek

Sanayide daha verimli elektrik motorlarının kullanılmasını teşvik edecek bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Bakan Varank şunları söyledi;

" Ülkemizde net elektrik tüketiminin yüzde 47'si sanayi sektörüne ait. Buna karşın sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90'ı maalesef verimsiz. Dolayısıyla bu motorların, daha yüksek teknolojili ve daha verimli olan yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Eğer bu dönüşümü gerçekleştirebilirsek, imalat sanayi elektrik tüketiminde kayda değer bir düşüş yakalayacağız. Bakanlık olarak; Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla pilot bir projeye başlayacak ve ilk kıvılcımı oluşturacağız. Hedefimiz, sanayide elektrik motorlarının değişimiyle ilgili farkındalık oluşturmak, firmalarımızı harekete geçirmek.Eğer proje planladığımız gibi ilerlerse işletmelerimiz hem enerji tasarrufu vasıtasıyla rekabetçiliklerini arttıracak hem de yerli elektrik motorları sektöründe oldukça ciddi bir ekonomi oluşturabileceğiz."

"Bu merkezlerle; KOBİ'lere, üniversitelere, araştırma enstitülerine ve girişimcilere hizmet götürmeyi hedefliyoruz"

Verimliliği arttırmanın yolunun, teknolojik yenilikleri üretime adapte etmekten geçtiğini belirten Varank, "İstiyoruz ki sanayimiz, yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi de olsun. Bu amaçla; Model Fabrikalar ve İnovasyon Merkezleri kuruyor, firma kabiliyetlerini daha da artırmak için çalışıyoruz. Bu merkezlerde; insan kaynağını yetiştirme, yalın üretim ve süreç iyileştirme gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Hali hazırda Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya'da da model fabrikaların kurulumuna ilişkin çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine İzmir'de model fabrikaya ek olarak, bir de Yenilik Merkezi açmayı hedefliyoruz. Ticaret Odası ile çalışmalara başladık.Firmalarımız burada inovasyon yol haritalarını çıkarabilecek, teknolojik yeterlilik ve olgunluk seviyelerini belirleyebilecek ve mentörlük hizmeti alabilecekler.Bu merkezlerle; KOBİ'lere, üniversitelere, araştırma enstitülerine ve girişimcilere hizmet götürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

" Türkiye'ye dönük büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ediyorlar"

Büyümeye ilişkin öncü göstergelerde oldukça sevindirici gelişmeler olduğunu belirten Varank, sanayi sektöründe siparişlerin ve kapasite kullanım oranının arttığını ifade etti.Hem tüketicilerin hem de reel sektörün ekonomiye güven oranının yükseldiğini böylelikle iç talebin canlandığını belirterek," Sektör bazlı göstergelerimizde de olumlu gelişmeler var. Perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörlerinde güven göstergeleri pozitif yönlü. Daha dün ekonomik güven endeksi açıklandı; buna göre Ekim ayında son 15 ayın zirvesini gördük.Finansman maliyetleri ve enflasyondaki düşüş sürüyor, kurda istikrarı yakaladık. İçeride bunlar olurken, ekonomimize karamsar yaklaşan uluslararası kuruluşlar, teker teker Türkiye'ye dönük büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek.Kaynakları yatırıma ve istihdama yönlendirmek için tüm koşullar mevcut" dedi.

"Barış Pınarı Harekatı, sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak"

Barış Pınarı Harekatının sadece sınırda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacağını kaydeden Bakan Varank,"Biz de hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklanmış durumdayız. Türkiye'yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak en temel önceliğimiz. Rekabetçilik ve verimlilik önderliğinde güçlü bir büyüme için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım"

Tarım ve Orman Bakanlığının 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağı projenin duyurusunu yapan Varank, herkesi bu projenin bir parçası olmaya davet etti. Bakanlık olarak olarak bu işin bir paydaşı olduklarını söyleyen Varank konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim; Ülkemizde planlı sanayileşmenin en önemli araçlarından olan Organize Sanayi Bölgelerimiz konuya özellikle duyarlılık gösterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah ağaçlarla donatılacak. Yemyeşil OSB'lerimiz olacak.Gelin sizlerde bu kampanyanın bir parçası olun diyorum. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."

ATO Congresium'da gerçekleşen fuarın açılışına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA