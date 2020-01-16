Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü

16.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:25

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Dursunbey OSB'ye destek sözü aldı.



Alt yapı ve Elektrik hatları işleri süren Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde kış aylarında da çalışmalar tam gaz devam ederken, ek ödenek ve sanayici desteği için Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ve Dursunbey OSB heyetinin de katıldığı ziyarette OSB'de gelinen son nokta ve yer tahsisi yapılan işletmeler hakkında Bakan Varank'a bilgi verildi.



Dursunbey OSB'de süren çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ek ödenek ile ilgili destek vereceklerini söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ı Milletvekilimiz Mutlu Aydemir ile birlikte ziyaret ederek, Organize Sanayi Bölgemizde ki altyapı çalışmalarını ve ödenek ihtiyaçlarını değerlendirdik. Kıymetli Bakanımıza verdikleri destek sözü ve OSB'mize göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum. İnşallah Bakanımızın da desteği ile yakın zamanda ek ödenek de gelecek ve alt yapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA