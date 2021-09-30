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Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi "Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinden ayrışan birkaç ekonomiden biri oldu" İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birleşmiş Milletler Yatırım Raporu, dünya ekonomisinin yüzde 3,3;

Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi

"Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinden ayrışan birkaç ekonomiden biri oldu"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birleşmiş Milletler Yatırım Raporu, dünya ekonomisinin yüzde 3,3; uluslararası ticaretin yüzde 8,5 ve yatırımların ise yüzde 35 düzeyinde daraldığını gösteriyor. Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinden ayrışan birkaç ekonomiden biri oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Yapısal Çelik Derneği ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği iş birliğinde, Metal Expo'nun katkılarıyla düzenlenen Avrupa Yeşil Mutakabat Çalıştayı'na katıldı. Varank, Türk çelik sektörünün gelişimi, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele politikaları ile ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

Fuarın küresel dinamikler çerçevesinde demir çelik sektörünün değerlendirilmesi açısından önemli bir görev ifa ettiğine dikkat çeken Varank, "Fuar kapsamında düzenlenecek çalıştaylar da sektörün ulusal ve küresel gündeminin daha geniş kitlelere aktarılmasına imkan sağlayacak" dedi.

"Pandemi koşullarında yüzde 1,8 büyümeyi başardık"

Küresel üretim ve ticaretin geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle son yüzyılın en büyük daralmalarından birini yaşadığına dikkat çeken Varank, "Birleşmiş Milletler Yatırım Raporu, dünya ekonomisinin yüzde 3,3; uluslararası ticaretin yüzde 8,5 ve yatırımların ise yüzde 35 düzeyinde daraldığını gösteriyor. Böylesine zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başararak dünya genelinden ayrışan birkaç ekonomiden biri oldu" sözlerini ifade etti.

"Çelik üretiminin 2021 yılı sonunda 40 milyon ton seviyesini aşabileceğini öngörüyoruz"

Konuşmasına devam eden Varank, "Tüm dünyada korumacılığın öne çıktığı 2020 yılında Türk çelik üreticileri, tecrübe ve kabiliyetleriyle büyük bir başarı yakaladı. ABD ve AB'nin uyguladığı ihracat kotaları sebebi ile küresel çelik sektörü yüzde 1 daralırken, kendine alternatif pazarlar geliştiren çelik sektörümüz yüzde 6'lık büyüme gerçekleştirerek 2020'yi güçlü bir şekilde kapattı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 36 milyon ton üretim gerçekleştiren ülkemiz, 2021 yılında da güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. 2021'in ilk 6 ayında da yaklaşık yüzde 20 büyüyen çelik sektörü ihracat değerini yüzde 50 artırdı. Bu performans dikkate alındığında, çelik üretiminin 2021 yılı sonunda 40 milyon ton seviyesini aşabileceğini öngörüyoruz. Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın ise 7'inci Büyük çelik üreticisi olan ülkemizin bu başarısını sürdürebilir kılmak asıl meselemiz. Pandemi de dahi kesintiye uğramayan ihracat başarımızı, yeni yatırımlarla daha da arttırmanın peşine düşmeliyiz" sözlerini ifade etti.

21. yüzyılda dijital ve yeşil dönüşümün, küresel gündemin merkezine taşındığını ifade eden Varank, "İklim değişikliği ile mücadele politikalarımızı ulusal mevzuatımızı AB ile uyumlu hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatının Bakanlığımızın görev alanındaki sektörleri yakından ilgilendiren tarafı hiç şüphesiz Sınırda Karbon Düzenlemesi mevzuatı. Hem AB ile entegrasyonun sürdürülebilmesi hem de uluslararası rekabetçiliğimizin korunması bağlamında, ulusal politikalarımıza yön vermemiz oldukça önemli. Bu süreçte, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği halinde "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı hazırladık. Burada bakanlığımızın birçok sorumluluğu bulunuyor. Planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına geçiyoruz. Pilot olarak seçilen OSB'lerde endüstriyel simbiyoz olanakları, çevreci altyapı ve döngüsel ekonomi konularında çalışarak "Yeşil OSB Ulusal Çerçevesi"nin ana hatlarını belirledik" açıklamalarında bulundu.

Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi

Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi

Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi

Bakan Varank'tan 'büyüme' değerlendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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