Bakan Varank'tan, 65 yaş üstü için hijyen paketi hazırlayan işçilere moral ziyareti
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Bakan Varank'tan, 65 yaş üstü için hijyen paketi hazırlayan işçilere moral ziyareti

- Bakan Varank'tan, 65 yaş üstü için hijyen paketi hazırlayan işçilere moral ziyareti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektörün katkılarıyla 65 yaş üstü vatandaşlara içinde maske, kolonya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bulunduğu hijyen paketlerinin...

28.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:45

- Bakan Varank'tan, 65 yaş üstü için hijyen paketi hazırlayan işçilere moral ziyareti

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektörün katkılarıyla 65 yaş üstü vatandaşlara içinde maske, kolonya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bulunduğu hijyen paketlerinin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı Amazon Türkiye'nin Gebze'deki operasyon merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi. Varank, ziyaret sırasında maske ve kolonyaların paketlenmesine yardım etti, üç aydır aralıksız çalışan işçilere baklava ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'dan başlamak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "imece usulü" ile gerçekleştirdiği organizasyonla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunun da bulunduğu hijyen paketleri, nisan ayından itibaren 65 yaş üstü vatandaşların evlerine teslim edilmeye başlandı. Bakan Varank, paketlerin hazırlanıp ülke geneline dağıtımının yapıldığı Amazon Türkiye'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki operasyon merkezine moral ziyareti gerçekleştirdi. Varank'a ziyaretinde Amazon Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Temsilcisi Atilla Yerlikaya, Amazon Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Hakan Karadoğan ile CEVA Lojistik Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Fuat Adoran eşlik etti.

Yürütülen faaliyetleri yerinde takip eden Varank, kamu bütçesi harcanmadan tamamen özel sektörün katkıları ile gerçekleştirilen projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı. 3 vardiya halinde 24 saat mesai yapılan merkezde 270 çalışan, günlük 100-150 bin arası hijyen paketi hazırlıyor. Tüm Türkiye'ye buradan dağıtım yapılırken, illerde valiliklerin koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş üstü vatandaşların kapılarına giderek hijyen paketlerinin teslimatını gerçekleştiriyor. Varank, ziyaret sırasında maske ve kolonyaların paketlenmesine yardım etti, üç aydır aralıksız çalışan işçilere baklava ikramında bulundu.

Bakan Varank, 65 yaş üstü 5,5 milyon vatandaşa içinde maske, kolonya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun bulunduğu hijyen paketlerini ulaştırdıklarını açıkladı. Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyayı etkisine alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu salgınla nasıl mücadele edeceğimizin adımlarını hükümet olarak tek tek belirledik ve bu adımları atmaya başladık. Bu manada özellikle kişisel hijyen ve kişisel korucuyu tedbirlere dikkat etmek çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine maske, kolonya dağıtılmasıyla ilgili talimatı olmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu talimatı yerine getirmek üzere paydaş bakanlıklarımız ve kurumlarla bir çalışma başlattık. Bu çalışmada, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kit teslim ediyoruz. Bu kitin içerisinde kolonya, maske var ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu vatandaşlarımıza dönük bir mesajı var. Bu virüsle nasıl mücadele ettiğimize, bu dönemde risk grubundaki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmesiyle ilgili bir mesaj. Biz bu mesajı, her bir vatandaşımıza teslim etmek üzere yola çıktık. Şimdiye kadar 5,5 milyon vatandaşımıza bu kitleri ulaştırdık. 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 milyon vatandaşımız var. 5,5 milyonuna şimdiden ulaştırmış olduk."

Bu çalışmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden de talep geldiğini dile getiren Varank, "Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle oradaki yaşlılarımıza da bu kitlerden gönderdik. Bu mesajların, bu hediyelerin vatandaşlarımıza ulaşıyor olması, bizler açısından çok memnuniyet verici. Çok güzel geri dönüşler aldık. Kendilerinin hatırlanıyor olması, ufak da olsa hediyelerden kullanabilmeleri gerçekten bizi mutlu ediyor. Bu operasyonda İçişleri Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın büyük desteğini gördük. Organize Sanayi Bölgeleri bu kampanyaya katılım sağladılar. Amazon Türkiye özellikle lojistik kısmında çok büyük bir iş çıkardı. 5,5 milyon vatandaşımızın kapısına kadar gidip bunları ulaştırabilmek kolay bir operasyon değil. Bizimle birlikte hareket eden bütün bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza hassaten teşekkür etmek istiyorum. Bugün de burada çalışan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların yakında bitecek çalışmalarını yerinde gördük. Onların da böyle güzel bir işe vesile olmaları, bizim açımızdan çok mutluluk verici" diye konuştu.

(AS-İLK-ÖK-Y)

Bakan Varank'tan, 65 yaş üstü için hijyen paketi hazırlayan işçilere moral ziyareti

Kaynak: İHA

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