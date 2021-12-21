Bakan Varank: "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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