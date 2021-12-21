Bakan Varank: "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon...
Bakan Varank: "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz.
Bakan Varank: "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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