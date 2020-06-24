Bakan Varank: "SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti" Bakan Varank: "SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün testi geçtiğini açıkladı.

Bakan Varank: "SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti" ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün testi geçtiğini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, test görüntüsüne ilişkin videoyu da paylaştı. SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini açıklayan Varank, şunları dedi: "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti. Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün." Kaynak: İHA