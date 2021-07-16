Bakan Varank: "Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye, istihdam artmaya devam ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların daha hızlı dönmeye ve istihdamın artmaya devam ettiğini belirterek "Mayısta sanayi sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 16,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 artarak 4 milyon 698 bin 261'e ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların daha hızlı dönmeye ve istihdamın artmaya devam ettiğini belirterek "Mayısta sanayi sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 16,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 artarak 4 milyon 698 bin 261'e ulaştı. Üreterek büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini değerlendirdi.

Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların daha hızlı dönmeye ve istihdamın artmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "2021 Mayıs ayında sanayi sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 16,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 artarak 4 milyon 698 bin 261'e ulaştı. Üreterek büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayılarının bulunduğu grafiğe de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur