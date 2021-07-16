Bakan Varank: "Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye, istihdam artmaya devam ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varank: "Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye, istihdam artmaya devam ediyor"

Bakan Varank: 'Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye, istihdam artmaya devam ediyor'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların daha hızlı dönmeye ve istihdamın artmaya devam ettiğini belirterek "Mayısta sanayi sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 16,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 artarak 4 milyon 698 bin 261'e ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların daha hızlı dönmeye ve istihdamın artmaya devam ettiğini belirterek "Mayısta sanayi sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 16,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 artarak 4 milyon 698 bin 261'e ulaştı. Üreterek büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini değerlendirdi.

Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların daha hızlı dönmeye ve istihdamın artmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "2021 Mayıs ayında sanayi sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 16,1, aylık bazda ise yüzde 0,8 artarak 4 milyon 698 bin 261'e ulaştı. Üreterek büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayılarının bulunduğu grafiğe de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek Bitcoin hamlesi
Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek Bitcoin hamlesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Mustafa Er Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varank: "Sanayide çarklar daha hızlı dönmeye, istihdam artmaya devam ediyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:31:38. #1.15#

title