Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri oldukSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı.

Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk" dedi.

Bakan Varank, Twitter'daki hesabından sanayi üretimi verilerine ilişkin açıklama yaptı. Varank, "Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Sanayi, Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı