Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. Ocak ayı sanayi üretimimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kimya Sektör Şurası'na video konferans ile katıldı. Programa Varank ve Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Kimya Sektör Platformu Başkanı Adil Pelister katıldı. Bakan Varank, pandemiye rağmen sanayi sektörünün son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturduğuna dikkat çekerek, "İmalat sanayimizin salgının ortaya çıkardığı olumsuz koşullardan hızla ve maharetle sıyrılması aslında beklediğimiz bir durumdu. Gerek yatırım istatistiklerinden gerekse organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi verilerinden biz bunu zaten görebiliyorduk. Yakaladığımız bu ivme ile 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.

'EKONOMİK REFORM PAKETİ YATIRIM ORTAMINI CAZİP HALE GETİRECEK'Türkiye'nin geçtiğimiz seneyi yüzde 1,8 büyüme ile kapatmasını kabullenemeyen bazı ekonomistlerin olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Özellikle imalat tarafında 337 bin kayıtlı istihdamın artması ve yatırımlar açısından da yatırımların hızla devam etmesine ilişkin bütün veriler şeffaf dolayısıyla imalat sanayinde yakaladığımız bu ivme ile birlikte biz 2020 yılını yüzde 1.8 büyüme ile bitirmeyi başardık. 2021 yılında da süreç böyle devam ederse imalat sanayi öncülüğünde ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli bir büyüme rakamına ulaştırmak istiyoruz. İş dünyamızın bu dönemde kurduğu ilişkiler bu dönemde kurduğu ortaklıklarda bu manada Türkiye'yi 2023, 2053 hedeflerine taşırken önemli işbirlikleri olarak karşımıza çıkacaklar. Önümüzdeki dönemde Türkiye katma değerli üretim öncülüğünde istikrarlı büyümesini artırarak sürdürecek. Cumhurbaşkanımızın bugün açıklayacağı 'Ekonomik Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz" diye konuştu.'3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KATKI SAĞLAYACAK'Kimyayı sanayi stratejisindeki öncelikli sektörlerinden biri olarak belirlediklerini belirten Bakan Varank, 22 endüstri bölgesinin 6'sının kimya sektörüne hizmet verdiğini söyledi. Varank, "Bu bölgelerdeki yatırımlar tamamlandığında cari dengemize yıllık 3 milyar doların üzerinde katkı sağlanacak. Yakın zamanda kimya sektörünü Teknoloji Odaklı Hamle Programı kapsamına aldık. Hamle programı ile katma değeri yüksek ve sanayimiz için kritik öneme sahip ürünlerin üretimine yönelik yatırım projelerini destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk çağrımızı makine sektöründe yapmıştık. Toplam 2 milyar lira yatırım tutarına sahip 20 proje bu ilk çağrımız kapsamında desteklerimizden yararlanmaya başladı. Şimdi yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 yılı çağrı programının duyurusunu yaptık. Bu ürünlerin 281'i kimya sektörüne ait ve çağrılarına mayıs-haziran aylarında çıkmayı planlıyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapmakta kararlıyız. Bu ürünlerdeki dış ticaret açığımızı kapatacağız, sonrasında da net ihracatçı konuma geleceğiz" ifadesini kullandı.'AŞIDA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ'Bakan Varank, Covid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir adlı ilacın yerli sentezinin gerçekleştirildiğini ve hammaddeden başlayarak ruhsatlı bir ticari ürüne dönüştürdüklerini hatırlattı. Varank, "Kurduğumuz Covid-19 Türkiye Platformu ile 17 farklı araştırma projesine her türlü desteği veriyoruz. Platformda yer alan araştırmacılar Covid-19 için aşı, antikor, ilaç ve tıbbi tedavi çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Platformda şu ana kadar yenilikçi inaktif aşı, virüs benzeri parçacıklar ve adenoviral vektör aşı olmak üzere 3 adet aşı adayı insan denemeleri aşamasına geldi. Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvuruların onayı çıkar çıkmaz, faz 1 çalışmaları başlayacak. Aşı adaylarımız yeni teknolojiler ve inovatif tasarımlar içerdiği için çok başarılı sonuçlar elde etmeyi öngörüyoruz. Kimya sektörü de, sahip olduğu teknolojik ve yenilik potansiyeli sayesinde ekonomi üzerinde çığır açıcı etkiler yapabilme yeteneğine sahip" dedi.PAKAN PEKCAN: KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATIMIZ 17.2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEBakan Pekcan ise şubatta geçen seneye göre yüzde 9,6'lık ihracat artışı yakaladıklarını belirterek, ihracatın 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Pekcan, önümüzdeki aylarda da dış ticaretteki güçlü toparlanma ivmesinin süreceğini söyledi. Bakan Pekcan, ihracat verileri içinde kimya sektörünün ihracat performansına değinerek şunları kaydetti: "2020 yılında mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen yüzde 6,2 artışla 17.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 2 ayı itibarıyla da mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Mineral yakıtlar kalemi ile hesaplandığında ise artış oranımız yüzde 7,5."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ