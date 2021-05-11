Bakan Varank: "Sanayi üretimi, gösterdiği artışlarla Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"
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Bakan Varank: "Sanayi üretimi, gösterdiği artışlarla Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"

Bakan Varank: 'Sanayi üretimi, gösterdiği artışlarla Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin Mart ayında da ekonominin lokomotifi olduğunu kanıtladığını belirterek, "Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi"...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin Mart ayında da ekonominin lokomotifi olduğunu kanıtladığını belirterek, "Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından yayımlanan, Sanayi Üretim Endeksi Aylık ve Yıllık Oranları ile 2021 1. Çeyrek'te G-20 Ülkeleri Sanayi Üretimi verilerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Varank, paylaşımında, "Sanayi, Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi. Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Varank'ın paylaştığı TÜİK verilerinde ise Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında 12,3 artışla sanayi üretimini artıran 3. ülke olduğu kaydedildi. - ANKARA

Bakan Varank: 'Sanayi üretimi, gösterdiği artışlarla Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'
Bakan Varank: 'Sanayi üretimi, gösterdiği artışlarla Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Varank: 'Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'
Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"
Son dakika haberleri... Varank: 'İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk'
Son dakika haberleri... Varank: "İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk"
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
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