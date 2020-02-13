Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı
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Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

13.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:12
Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

" 2019'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı
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