Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın en yükseğine ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.
13.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com