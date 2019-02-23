Bakan Varank Sanayi Sitesi Ac¸ılışına Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün ülkemizde 476 sanayi sitemiz bulunuyor. Bu sitelere bakanlıkça 8,5 milyar lira kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık." dedi.



Bakan Varank, Go¨lcu¨k Sanayi Sitesi ac¸ılıs¸ töreninde yaptığı konuşmada, ülkede çarkları döndüren gücün, sanayiden ve üretimden geçtiğini söyledi.

Güçlü ve rekabetçi bir sanayinin, rakiplerine göre Türkiye'yi yarışta ön sıralara taşıdığını ve ülkenin refah seviyesini artırdığını kaydeden Varank, sanayicilere tek elden verimli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çevre dostu, üretimi teşvik eden bir sanayi ekosistemi kurulmasını görev edindiklerini bildirdi.



Bakan Varank, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin, bu amaca matuf adımlar olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"OSB'lere ve sanayi sitelerine, düşük faizli ve uzun vadeli krediler veriyor, sanayicilerimiz için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri tahsis ediyoruz. Bugün ülkemizde, Bakanlığımızca desteklenen 476 sanayi sitemiz bulunuyor. Bu sitelere Bakanlıkça 8,5 milyar lira kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye iş imkanı sağladık. Sanayi sitesi esnafımızın daha sağlıklı ve modern iş yerlerinde çalışması bizler için oldukça önemli. Bu noktada sanayi sitelerinin dönüşümü temel politikalarımızdan biri. Nitekim bugün açılışını yaptığımız bu site, ülkemizdeki diğer sanayi sitelerine de örnek olacak nitelikte."



"Üretimde kullanılan araçlar gelişti ve değişti"

Proje tarihinin eskilere dayandığını aktaran Varank, Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu işi başından itibaren büyük bir kararlılıkla takip ettiğini ve bu başarının ortak mimarları olduğunu anlattı.



"Bakan Sayın Murat Kurum'un da bugün aramızda olmasını çok arzu ederdim ama size kendisinin selamlarını iletmek isterim." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hisareyn rezerv yapı alanı 416 ticari üniteyi bünyesinde barındırıyor. Öncelikle Dumlupınar Mahallesi riskli alanda yer alan tesisleri bu yeni alana taşıyoruz. Tabii bunun yanı sıra bu projeyi sadece Dumlupınar'ın dönüşümü üzerinden de okumamak gerekir. Aslında Kocaeli'nin geneli için de önemli bir dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Bakınız 30-40 sene öncesinin eğilimleriyle bugünün gerçekleri birbirinden oldukça farklı. Üretimde kullanılan araçlar gelişti ve değişti. Eski yapılar, yeni sisteme adapte olmakta zorlanıyor. En basiti, otoparklar bile yetersiz hale geliyor. Dolayısıyla şehir içinde üretim yapmak, hem üreticinin işini zorlaştırıyor hem de şehir sakinlerinin yaşam konforunu ciddi anlamda etkiliyor. İşte sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması tam da bu ihtiyacın bir yansıması olarak ortaya çıktı. Burası oldukça modern, kullanışlı ve rahat imkanları olan bir site. Belediyemiz geçen sene sonu itibarıyla inşaatı tamamladı ve taşınma işleri süratle gerçekleşti."



"Kocaeli'ye bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 25 milyar lirayı buldu"



Varank, Bakanlık olarak bu sene Rize ve Kastamonu'daki sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasını yatırım programlarına alarak proje çalışmalarına başladıklarını belirtti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ iş birliği içinde hareket edeceklerini aktaran Varank, Gölcük'teki sanayi sitesinin çok iyi bir model olacağını kaydetti.

Mustafa Varank, 17 Ağustos Marmara Depremi'ni hatırlatarak, "Tabii her Gölcük dediğimizde, ülkemizi derinden yaralayan 17 Ağustos depreminde hayatını yitiren tüm vatandaşlarımız aklımıza geliyor. Bu vesileyle onları rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. 20 sene önce bu elim hadiseyi yaşayan Kocaeli, küllerinden doğdu. Burada hüzün ve umut aslında bir arada." diye konuştu.



Türkiye sanayisinin can damarı, üretiminin lokomotifi Kocaeli'yi çok önemsediklerini vurgulayan Varank, kente bugüne kadar yaptıkları yatırımların tutarının 25 milyar lirayı bulduğunu aktardı.

Bunun yanında özel sektörün de yatırımlarıyla Kocaeli'nin Türkiye'nin kalkınmasında başrollerde yer aldığına işaret eden Bakan Varank, kentin yatırımcı iş adamları, sanayisi, emektar işçileri, üniversiteleri, vefakar halkının yanı sıra çalışkan ve vizyoner belediyeleriyle de Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu belirtti.



Varank, Kocaeli'nin bu başarısını gelecek dönemde de sürdürmesini, örnek işlere imza atmaya devam etmesini istediklerinin altını çizerek, "Kocaeli'nin, Gölcük'ün tavrını yine hizmetten, üretimden, istihdamdan, büyümeden yana koyacağına yürekten inanıyorum. Kocaeli Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçelerimizde AK Parti ile Cumhur İttifakıyla yeni bir hizmet döneminin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir, Gölcük ve tüm ilçelerimizde başkanlarımızın tüm projelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizden ne geliyorsa destek olacağımızın sözünü de buradan veriyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Bakan Varank, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, sanayi sitesinin açılışını gerçekleştirdi.



Daha sonra sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Varank, bir iş yerinde kaynak yaptı, çay içti.

Kaynak: AA