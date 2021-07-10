Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu
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Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Sanayi Mektebi Müzesi'nin açılış programına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Sanayi Mektebi Müzesi'nin açılış programına katıldı. Bakan Varank, açılışın ardından müzenin bölümlerini gezdi. Sanayi Mektebi Müzesi bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyer ve öğreticilerle bir araya geldi. Bakan Varank, burada Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan'la da bir süre sohbet etti.

Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Varank, Sanayi Mektebi Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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