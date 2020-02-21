Bakan Varank, Sakarya'da fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi

21.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da bazı fabrikaları ziyaret etti.

Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) yerleşkesindeki incelemelerinin ardından Hyundai Eurotem fabrikasına geçen Bakan Varank, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilaç sektöründe faaliyet yürüten bir firmayı ziyaret eden Varank'a, firma sahibi Mahmut Bilgiç çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fabrikanın üretim ve Ar-Ge bölümlerini gezen Bakan Varank, daha sonra aynı ilçede iklimlendirme sektöründe üretim yapan bir fabrikayı ziyaret etti.

Burada firma sahipleri Cem ve Ali Yazıcı'dan bilgi alan Bakan Varank, üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Varank, burada çalışanlarla bir süre sohbet ettikten sonra kaynak makinesi kullandı.

Bakan Varank'a, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA