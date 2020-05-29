Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele...
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Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele...

Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildiSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretim cephesinde olduğu gibi, turizmde de 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başladı.

Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele...
29.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:05

Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretim cephesinde olduğu gibi, turizmde de 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başladı. Türk Standarları Enstitüsü (TSE) 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi" dedi.Bakan Mustafa Varank, Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Dünyanın çok çetin ve zorlu bir testten geçtiğini kaydeden Varank, virüsün sadece insan sağlığını değil; ekonomileri, toplumsal düzeni ve psikolojiyi de derinden etkilediğini bildirdi. Varank, salgınla birlikte, özellikle nisan ayında, iç ve dış talepte ciddi daralmalar yaşadıkların, bu durumun sadece Türkiye'ye has olmadığına dikkati çekti. Varank, "Mayıs başından itibarense, iç talep tekrar toparlanmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Plastik, ambalaj, gıda ve temizlik ürünlerinde faaliyet gösteren firmalarsa zaten artan talep sebebiyle kapasitelerini artırmıştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor. Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmek istiyoruz. Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte; Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam bir dönüş yapabilir. Şu an pek çok ülke talebini erteliyor. Salgın sonrası dönemde, bu ertelenmiş talep yeniden harekete geçecek. Sanayimiz bu talebi karşılamaya şimdiden hazır olmalı. Bu noktada biz Bakanlık olarak üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.'45 SANAYİ KURULUŞU BAŞVURDU'Bakan Varank, yeni dönemde Türkiye'nin atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabileceğini, bundan böyle 'güven' kavramının her türlü ekonomik faaliyetin merkezinde sıklıkla yer alacağını vurguladı. Güvenli üretimin, hem iç piyasaya, hem de dış pazarlara ulaşmanın temel kriterlerinden olacağını kaydeden Varank, şöyle konuştu: "Buradan hareketle, Bakanlık olarak sanayimiz için kritik bir adım attık. TSE ile birlikte, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara, Covid-19 'Güvenli Üretim Kalite Belgesi de vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta olmasına ve araya bayram tatili de girmesine rağmen, şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için bize başvurdu. Biz bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. Üretim cephesinde olduğu gibi, turizmde de 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başladı. Bu belge verilirken; konaklama ve yeme-içme tesisleri farklı kriterler doğrultusunda uluslararası standartlara göre değerlendiriliyor. TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi. Böylece ilgili tesis, güvenilir olduğunu da kanıtlamış oldu. Sektörde belgeli tesis sayısı arttıkça, turistler açısından tercih edilme oranı da artacak."'TÜRKİYE EKONOMİSİ, YOLUNA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK'

Adana'nın bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Bakan Varank, "Yeni normalde Türkiye ekonomisi, inşallah yoluna daha güçlü devam edecek. Bu süreçte Adana; güçlü alt yapısı ve çalışkan sanayicileriyle bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacak. Bakanlığımızın; Ar-Ge ve yatırım teşvikleri, bölgesel kalkınma destekleri, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla sunduğu tüm imkanlar emrinize amade" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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