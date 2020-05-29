Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretim cephesinde olduğu gibi, turizmde de 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başladı.

Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi
29.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:07

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretim cephesinde olduğu gibi, turizmde de 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başladı. Türk Standarları Enstitüsü (TSE) 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Dünyanın çok çetin ve zorlu bir testten geçtiğini kaydeden Varank, virüsün sadece insan sağlığını değil; ekonomileri, toplumsal düzeni ve psikolojiyi de derinden etkilediğini bildirdi. Varank, salgınla birlikte, özellikle nisan ayında, iç ve dış talepte ciddi daralmalar yaşadıkların, bu durumun sadece Türkiye'ye has olmadığına dikkati çekti. Varank, "Mayıs başından itibarense, iç talep tekrar toparlanmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Plastik, ambalaj, gıda ve temizlik ürünlerinde faaliyet gösteren firmalarsa zaten artan talep sebebiyle kapasitelerini artırmıştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor. Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmek istiyoruz. Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte; Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam bir dönüş yapabilir. Şu an pek çok ülke talebini erteliyor. Salgın sonrası dönemde, bu ertelenmiş talep yeniden harekete geçecek. Sanayimiz bu talebi karşılamaya şimdiden hazır olmalı. Bu noktada biz Bakanlık olarak üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'45 SANAYİ KURULUŞU BAŞVURDU'Bakan Varank, yeni dönemde Türkiye'nin atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabileceğini, bundan böyle 'güven' kavramının her türlü ekonomik faaliyetin merkezinde sıklıkla yer alacağını vurguladı. Güvenli üretimin, hem iç piyasaya, hem de dış pazarlara ulaşmanın temel kriterlerinden olacağını kaydeden Varank, şöyle konuştu: "Buradan hareketle, Bakanlık olarak sanayimiz için kritik bir adım attık. TSE ile birlikte, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara, Covid-19 'Güvenli Üretim Kalite Belgesi de vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta olmasına ve araya bayram tatili de girmesine rağmen, şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için bize başvurdu. Biz bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. Üretim cephesinde olduğu gibi, turizmde de 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başladı. Bu belge verilirken; konaklama ve yeme-içme tesisleri farklı kriterler doğrultusunda uluslararası standartlara göre değerlendiriliyor. TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi. Böylece ilgili tesis, güvenilir olduğunu da kanıtlamış oldu. Sektörde belgeli tesis sayısı arttıkça, turistler açısından tercih edilme oranı da artacak."'TÜRKİYE EKONOMİSİ, YOLUNA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK'

Adana'nın bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Bakan Varank, "Yeni normalde Türkiye ekonomisi, inşallah yoluna daha güçlü devam edecek. Bu süreçte Adana; güçlü alt yapısı ve çalışkan sanayicileriyle bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacak. Bakanlığımızın; Ar-Ge ve yatırım teşvikleri, bölgesel kalkınma destekleri, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla sunduğu tüm imkanlar emrinize amade" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ayça Varlıer Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:07:54. #1.15#
title