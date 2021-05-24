Varank: "(YER-SİS) Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı coğrafi çalışma özelliğine sahip"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katıldı.