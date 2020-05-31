Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin bir hücre evine düzenlediği sanal operasyona katıldı.

Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı
31.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin bir hücre evine düzenlediği sanal operasyona katıldı. Bakan Varank, "Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki SATEM'de incelemelerde bulundu. Açılışı geçtiğimiz haftalarda yapılan merkezi ziyaretinde Bakan Varank'a, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik etti.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Sanal Taktik Operasyon Merkezinde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, senaryo gereği teröristlerin kullandığı bir hücre evine operasyon düzenledi. Hürce evi simülasyonlu sanal operasyon öncesinde polislerden eğitim alan Varank, özel harekatçılarla birlikte bina içerisinde çatışmaya girerek, buradaki terörist unsurları sanal silahlar kullanarak etkisiz hale getirdi.

EN BÜYÜK MERKEZLERDEN BİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun SATEM'in bir süre önce açılışını yaptığını hatırlatan Varank, "Burası teknolojinin geliştirilip özel operasyonlarda kullanıldığı en üst seviye merkezlerden bir tanesi. Burada polislerimiz, oluşturulan simülasyonlarda tıpkı gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Burası, dünyadaki en büyük sanal taktik eğitim merkezlerinden biri" dedi.

RİSK ALTINA GİRMEDEN

Varank, merkezde eğitim alan polisleri ziyaret ettiğini, sistem hakkında bilgi aldığını belirterek, "Beraberce birkaç simülasyonu da deneme fırsatı bulduk. Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar. Yatırım maliyetlerini de düşündüğümüzde gerçek mermilerle yapılan eğitimlerden çok daha ucuza bu eğitimi gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRECEKLER

Sanal ortamda aynı hisleri yaşayarak, aynı zorluklardan geçerek eğitimlerin tamamlandığını kaydeden Varank, "Böyle bir eğitim merkezinin ülkemize kazandırılmış olmasından gurur duydum. İnşallah burada güvenlik güçlerimiz eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayarak hem ülkemizin savunulmasında en önde görev yapmaya devam edecekler hem de kabiliyetlerini geliştirmiş olacaklar" dedi.

OPERASYON GERÇEĞİNİ ARATMADI

Katıldığı operasyonu da anlatan Bakan Varank şöyle devam etti:

"Önce eğitim parkurlarından geçtik. Daha sonra bina içi teröristlerle çatışma senaryosunda, bizler tabii amatör olarak polis arkadaşlarımızla birlikte bulunduk. Sanal ortamda olmasına rağmen aynı eforu aynı heyecanı tıpkı gerçekmiş gibi yaşıyorsunuz. Hem heyecan verici hem de teknolojinin geldiği noktanın bu kadar gerçekçi olması ve böyle bir teknolojinin güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılıyor olması memnuniyet verici."

FARKLI SENARYOLARDA EĞİTİM

Yeni açılan bu merkezde özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar birçok farklı senaryodaki eğitim programlarına katılıyor. 500 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezde, Türkiye genelinde görev yapan özel harekat polisleri belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimler sayesinde özel harekat polisleri hem farklı senaryolara karşı hazırlıklı hale gelirken hem de çok daha az riskli bir ortamda bilgi ve tecrübelerini geliştiriyor.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Bülent Serttaş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:11:02. #1.14#
title