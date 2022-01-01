Bakan Varank Pendik'te yeni yıla temizlik işçileri ile girdi

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılın ilk saatlerinde Pendik'te belediye işçilerinin mesaisine ortak oldu. Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde belediye işçilerini ziyaret eden Bakan Varank'a, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

İşçilerle sohbet eden Varank, daha sonra cadde ve sokakları temizlemek için kullanılan mekanik süpürme aracının direksiyonuna geçti. Millet Caddesi'nde aracı kullanan Bakan Varank, caddenin temizlenmesine yardım ederek işçilerin yılbaşı mesaine ortak oldu. Temizlik aracıyla caddeleri süpüren Bakan Varank, sohbet ettiği işçilere baklava ikramında bulundu.

"2022'NİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Varank, güvenlik güçleri, sağlık personelleri başta olmak üzere şehirlerde, ilçelerde hayat daha rahat yaşansın diye fen işlerinden temizlik personeline, zabıtalara kadar herkesin bu gece görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Sahada neler yapıyorlar onlarla beraber kendilerine de başkanımızla eşlik edeceğiz. Tüm Türkiye'ye hayırlı, bereketli bir sene diliyoruz. İnşallah 2022 yılı her manada Türkiye'nin başarı yıllarından bir tanesi olacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.