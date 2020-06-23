Bakan Varank: Pardus, akıllı cihazlar arasında da yerini alacak
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Bakan Varank: Pardus, akıllı cihazlar arasında da yerini alacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlamaya devam ettiklerini belirterek, "Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak" dedi.

Bakan Varank: Pardus, akıllı cihazlar arasında da yerini alacak
23.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:13

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlamaya devam ettiklerini belirterek, "Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile TÜBİTAK arasında 'Açık Kaynak ve Pardus Dönüşümü İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokolle 'Açık Kaynak Pardus'un Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan on bin bilgisayara yaygınlaştırılması mümkün olacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, İslam'ın çağları aşan evrensel mesajını tüm insanlıkla buluşturmak adına çağın teknolojik imkanlarını etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi. İnternet sitelerini ve mobil uygulamaları sürekli geliştirdiklerini belirten Erbaş, bilgiye erişim imkanlarını çeşitlendirdiklerini kaydetti. Millileşme çabalarını desteklemeyi de manevi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Erbaş, "Bu kapsamda 1 aydan fazla süredir Başkanlık merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarımızda TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimiz Pardus kullanılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz haftadan itibaren Pardus işletim sisteminin taşra teşkilatımızda da yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimiz hızlanmıştır şu an itibarıyla illerimizde ve ilçelerimizde Pardus kullanımı noktasında 400 noktaya ulaşmış durumdayız. Devletimizin milli teknoloji ve üretime yönelik çalışmalarını desteklemeyi dini ve milli bir vazife addediyoruz" ifadelerini kullandı. 

VARANK: ŞİMDİYE KADARKİ EN YAYGIN KULLANIM SÖZLEŞMESİBakan Varank, teknolojinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanan Diyanet'in geçen sene tüm kamu kurumlarına örnek olacak bir karar aldığını belirtti. Milli Yazılım Hamlesini hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tamamında bilgi-işlem altyapısını millileştirmeye odaklandığına işaret eden Varank, "Diyanet'te şimdiye kadar 872 kullanıcı TÜBİTAK Ulakbim tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım Pardus'a geçti. Yurtdışındaki bulut sunucularındaki veriler, kurumun kendi veri merkezine taşındı. Ayrıca, Diyanet sunucularına TÜBİTAK'ın kurulum rehberini yayınladığı açık kaynak Jitsi video konferans sistemi kuruldu. Böylece Başkanlığımız pandemi sürecinde, güvenli ve maliyet etkin bir sistemi en hızlı devreye alan kurumlardan oldu. Bugün imzalayacağımız protokolle 'Açık Kaynak Pardus'un Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan on bin bilgisayara yaygınlaştırılması mümkün olacak. Bu durum yerli ve milli yazılım alanında, kamuda şimdiye kadar yapılmış olan en yaygın kullanım sözleşmesi anlamına geliyor" diye konuştu.'ŞU AN PARDUS'U 100 BİN KİŞİ KULLANIYOR'Bakan Varank, bağımsız ve güvenli bir bilişim altyapısına sahip olmada kritik önem taşıyan açık kaynak teknolojilerin aynı zamanda siber güvenlik açısından da önemli avantajlar sunduğunu dile getirdi. Bakanlık olarak yazılım ekosisteminin geliştirilmesini son derece önemsediklerini, yazılım ekosistemini daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını kaydeden Varank, platformda özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden paydaşları olduğunu söyledi. Yürütecekleri projelerle yazılımcı sayısını ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini ve açık kaynak kodla geliştirilecek kritik yazılımları yurt içinde üretmek istediklerini belirten Varank "Bu sayede; bilişim alanındaki dış bağımlılığı azaltacak, milli kaynakların yurt içinde kalmasını sağlayacak ve siber güvenlik sorunlarını bertaraf edeceğiz. Pardus'un yaygınlaştırılması da titizlikle yürüttüğümüz projelerden birisi. Şu an 100 bine yakın kullanıcı Pardus işletim sistemini kullanıyor. Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Savunma Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar hali hazırda analiz ve dönüşüm sürecindeler. Pardus'u erken yaşlarda öğrencilerimize de tanıtmak istiyoruz. Bu manada Milli Eğitim Bakanlığı ile sınıflardaki Akıllı Tahtalara özel bir Pardus sürümünü yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. 'PARDUS İÇİN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERİ BAŞLATIYORUZ'Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlamaya devam ettiklerini belirten Bakan Varank, "Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak. Gençlerin bu sistemi kullanmasını teşvik etmek için interaktif eğitim içerikleri hazırlıyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun son 2 aydır devam eden açık seminerlerini sosyal medya üzerinden 400 bine yakın kişi izledi. Temmuz ayından itibaren öncelikle Pardus olmak üzere, çevrim içi eğitimlere başlayacağız. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlara dijital rozet vereceğiz. Dijital rozete sahip olanlar, bu alandaki yetkinliklerini ispatlamış olacaklar. Yine Açık Kaynak Platformu kanalıyla, kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yeni nesil yazılımcı okulları açacağız. Oyunla öğrenme temelli bu okullar her sene binlerce mezun verecek" bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'a da gösterdikleri işbirliği için teşekkür eden Varank, milli teknoloji hamlesinin atılan bu somut adımlar sayesinde hızla hayat bulacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından Varank ve Erbaş, 'Açık Kaynak ve Pardus Dönüşümü İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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