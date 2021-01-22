Bakan Varank: "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.

Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı