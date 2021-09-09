Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi...
Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi sayısı ise 345'e ulaştı.
Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi sayısı ise 345'e ulaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız