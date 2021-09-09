Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi...
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Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi...

Bakan Varank: 'Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi...
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi sayısı ise 345'e ulaştı.

Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi sayısı ise 345'e ulaştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi... - Haberler
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