Bakan Varank: "Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip olan 'EDAG' Vadide yerini aldı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Varank: "Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip olan 'EDAG' Vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden 'FEV' ile sözleşmeyi yönetici şirketimiz imzalandı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisi'nde yapmayı planlıyor."

Kaynak: AA