Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştuANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Kaynak: İHA
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