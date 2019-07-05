Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştuANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Varank, OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kaynak: İHA
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