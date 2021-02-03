Bakan Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021'e güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun