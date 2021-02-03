Bakan Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021'e güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021'e güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor"

03.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:14
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Ankara Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021'e güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:19:52. #1.15#
title