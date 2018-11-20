Bakan Varank Müjdeyi Verdi! Mezun Olduktan Sonra İş Garantisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ve TÜSİAD tarafından Sabancı Center'da düzenlenen 13. Teknoloji Ödüllerine katıldı.

Bakan Varank, Sanayi Doktora Programı ile ilgili "33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı" ifadelerini kullandı ve "Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik" dedi.

MEZUN OLDUKTAN SONRA İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Varank, "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.