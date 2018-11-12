Bakan Varank Müjdeyi Verdi: 205 Bin Kişinin İstihdamı Planlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Görüşmeye bizzat katılarak, bir sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, binlerce işsize müjdeli bir haber vererek, "117 milyar liralık sabit yatırımla 205 bin kişinin istihdamı planlanıyor." dedi.

YERLİLEŞTİRME PROGRAMI İLAN EDECEĞİZ

Bakan Varank, "Ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim.9 ayda 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Böylece, 117 milyar liralık sabit yatırımla 205 bin kişinin istihdamı planlanıyor." diye konuştu.

İSTİHDAMIN 2,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

311 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1,8 milyon kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Varank "Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.