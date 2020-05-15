Bakan Varank: Model fabrikalarda eğitim alan KOBİ'lere destek kararı aldık
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Bakan Varank: Model fabrikalarda eğitim alan KOBİ'lere destek kararı aldık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lere yönelik yeni bir destek kararı aldık.

Bakan Varank: Model fabrikalarda eğitim alan KOBİ'lere destek kararı aldık
15.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:22

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lere yönelik yeni bir destek kararı aldık. Eğitim alan KOBİ'lerin hizmet giderlerinin 70 bin TL'ye kadar olan kısmını karşılayacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla 'Model Fabrika Projesi' hayata geçirildi. İlki Ankara'da, ikincisi Bursa'da açılan model fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor. Sayısı 14'e çıkarılması hedeflenen, devletin makroekonomik politikalarında yer bulan model fabrikalara Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nde (KOSGEB) destek geldi.

'70 BİN TL'YE KADAR OLAN KISMINI KARŞILAYACAĞIZ'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, koronavirüs salgınının tüm dünyada şok etkisi yarattığını bildirdi. Pandeminin yaşandığı bu dönemde dijital dönüşümün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Bakan Varank, şunları kaydetti: "Artık, eğitimler uzaktan veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim daha mümkün hale geliyor. Tüm bunlar olurken, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız verimli bir üretim modelini geliştirmek de çok önemli. İşte yalın üretim dediğimiz bu model ile pek çok teorik kavram pratik ile buluşuyor. Model fabrikalar, KOBİ'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları açısından çok önemli. Bu nedenle model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lere yönelik yeni bir destek kararı aldık. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı'nda üst limiti 70 bin TL olan Model Fabrika Desteği'ni kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ'lerin hizmet giderlerinin 70 bin TL'ye kadar olan kısmını karşılayacağız."

Açıklamada ayrıca, KOBİ'lerin, KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği Model Fabrika Desteğine, 'https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler'ReturnUrl=%2f ' internet adresinden başvuru yapabileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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