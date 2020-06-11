Bakan Varank, MKEK Çelikhane ve Mühimmat fabrikalarında incelemelerde bulundu
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Bakan Varank, MKEK Çelikhane ve Mühimmat fabrikalarında incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde cerrahi maske ihtiyacını karşılamak amacıyla kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen ve günlük 3 milyon maske üretim kapasitesine sahip olan Kırıkkale'deki Halk Eğitim Merkezi...

11.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde cerrahi maske ihtiyacını karşılamak amacıyla kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen ve günlük 3 milyon maske üretim kapasitesine sahip olan Kırıkkale'deki Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Varank'ı ilde, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere karşıladı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının katkılarıyla kurulan Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Atölyede Varank'a ziyaretinin anısına hediye takdim edildi. Bakan Varank da basın mensuplarına maske dağıttı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, atölyenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte elde edilen kurumlar arası koordinasyon kabiliyetinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Varank, "Bu tesisteki makinelerin tamamını MKEK üretti. Bunların desteğini kalkınma ajanslarımız verdi. Valiliğimizle birlikte Halk Eğitim Merkezimiz tesisi hayata geçirmiş oldu." dedi.

Atölyede üretilen maskelerin Türkiye'de özellikle Sağlık Bakanlığının ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını belirten Varank, "Tesisin günlük 3 milyon maske üretim kapasitesi var. Buradaki üretim kamunun ihtiyacı devam ettiği müddetçe sürecek." diye konuştu.

"Makineleri utrasonik yapıştırıcılar dahil yerli ve milli olarak ürettik"

Varank, MKEK'in maske üretiminde kullanılan makineleri yerli olarak ürettiğine dikkati çekerek, "Makinenin içindeki ultrasonik yapıştırıcıyla ilgili yurt dışına bir bağımlılığımız vardı. Bununa ilgili arkadaşlarımız güzel bir çalışmayı tamamladılar. Makineleri ultrasonik yapıştırıcılar dahil olmak üzere yerli ve milli olarak ürettik." ifadelerini kullandı.

Buradaki ihracat potansiyeline de değinen Varank, şunları kaydetti:

"MKEK bunların ihracatını da yapabilecek. Maske üretim tesisini yoğun bir gayretle kurmuştuk. Burada kursiyerlerimiz hem iş kapısı edindiler hem de sağlık alanında bir mücadelenin parçası olmaktan çok mutlular. Böyle örneklerin olması Türkiye açısından çok güzel. Biz Kovid-19 salgınıyla mücadelede ülke olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın birçok gelişmiş olarak kabul edilen ülkesinden pozitif olarak ayrıştık. Burada da dayanışmayla, vatandaşlarımızın gayretiyle, Türkiye'deki sanayi ve teknoloji kuruluşlarımızın kabiliyetleriyle bir araya gelerek neler başarabileceğimizi göstermiş olduk. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Varank daha sonra MKEK Genel Müdürü Akdere ile MKEK Çelikhane ve Mühimmat fabrikalarında MKEK ile TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Varank, daha sonra Tümgeneral Ünal Önsipahioğlu Ar-Ge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Varank, MKEK Çelikhane ve Mühimmat fabrikalarında incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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