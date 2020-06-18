Bakan Varank METÜM'ü teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var-1
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Bakan Varank METÜM'ü teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var-1

Bakan Varank: METÜM'ü teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız varSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli nedenlerle kemik kaybı yaşayan hastalar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma...

Bakan Varank METÜM'ü teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var-1
18.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:54

Bakan Varank: METÜM'ü teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli nedenlerle kemik kaybı yaşayan hastalar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant üretimi yapılan Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (METÜM) incelemelerde bulundu. Bakan Varank, "Bundan sonraki dönemde bu merkezi KOSGEB ile bir teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var, o da yakında neticelenecek" dedi.Bakan Varank, kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organların, kişiye özel olarak tasarlanarak 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretiminin gerçekleştirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane METÜM'ü ziyaret etti. Bakan Varank'ı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız karşıladı. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, burada plastik, silikon ve metal modelleme, endüstriyel ve optik tarama, talaşlı imalat gibi tasarım ve üretim birimlerini inceledi. Bakan Varank, üretim birimlerinde bulunduğu sırada, merkezde üretilen bir plastik modeli cerrahi operasyon öncesi simülasyonda kullanacak Dr. İlker Çiçek'i telefonla aradı, ürünün uygulanmasına ilişkin bilgi aldı. Merkezdeki optik tarama biriminde 5 farklı açıdan kameralarla çekimin gerçekleştirdiği cihazla, Bakan Varank'ın 3 boyutlu modeli bilgisayar ortamında oluşturuldu.'TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRME ÇABAMIZ VAR'Bakan Varank, hekimlerin özellikle ameliyatlar öncesinde modelleme yapabilecekleri parçaların da tesiste üretildiğini söyledi. Varank, "Buranın kurulumunda bakanlığımızın katkıları oldu. Bundan sonraki dönemde bu merkezi KOSGEB ile bir teknoloji merkezine dönüştürme çalışmalarımız var, o da yakında neticelenecek. Türkiye'de ve bölgesinde entegre çalışabilen büyük altyapının bulunduğu böyle bir merkez olması çok önemli. Özellikle çok detaylı ürünlere ihtiyaç duyan hastalar için burada geliştirilen kişiye özgü implantlar, onların şifa bulmasında çok etkili oluyor" dedi.Varank, merkezin Türkiye'deki tüm hekimler tarafından tanınması ve daha sık kullanılması çağrısında bulunarak, "Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapı olduğuna inanıyoruz. Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar" diye konuştu.ÜRETİMDE YENİ MODELLEMELERDijital dönüşümle birlikte dünyada üretimde yeni modellemelerle üretimin çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Varank, "Katmanlı imalat dediğimiz 3 boyutlu yazıcılarla yapılan imalatlar, hatta inşaat sektöründe bu tip 3 boyutlu yazıcılarla gerçekleştirilen çalışmaları gördüğümüzde dünyanın geleceğinin bunda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu manada global firmaların da araştırma merkezlerine ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB vasıtasıyla bu alanda desteklerini sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Medikal sektöründe bu tip işlerin bu kadar ciddi ve profesyonel boyutlarda yapılabilmesi ve bundan sonrası için bu alanda büyük bir potansiyelin olması bizim açımızdan önemli. Bu alana özellikle 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizde de altını çizdiğimiz gibi katkı vermeye devam edeceğiz. Bu işlerin sanayinin her alanında bir yansıması var. Orada da üretim tesislerimizin bu dönüşümü gerçekleştirmesi, dünyada rekabetçi bir şekilde devam etmeleri için desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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