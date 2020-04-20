Bakan Varank: Mayıs Sonuna Kadar 5 Bin Solunum Cihazı Üretilecek Kısa süre içerisinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli solunum cihazı üretiminde sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen yerli solunum cihazı teslim töreninde 5 bin adet solunum cihazı üretim sözü verildi.

Kısa süre içerisinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli solunum cihazı üretiminde sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen yerli solunum cihazı teslim töreninde 5 bin adet solunum cihazı üretim sözü verildi.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarının üretiminin tamamlandığını ve ilk sürüm için Mayıs sonuna kadar 5 bin adet üreteceklerini duyurdu. Yerli solunum cihazı konusunda ilk açıklama ise MEB'den gelmişti.

"Biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Araştırma geliştirme alt yapılarımıza, çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz"

Yerli solunum cihazı 14 günde üretildi

"Mühendis arkadaşlarımız büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz" şeklinde konuşan Bakan Varank, ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu vurguladı.

Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarının teknik destek sağladığını ifade eden Bakan Varank, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "Mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak.Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak."

Koronavirüse karşı yerli çalışmaları desteklemek isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ile ortaklaşa bir kurul oluşturmuş ve aşı çalışmaları için aylık 6 bin liraya kadar burs desteği sağlayacağını açıklamıştı.