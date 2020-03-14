Bakan Varank maske fabrikasını ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait maske fabrikasını ziyareti sırasında, "MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir"dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait maske fabrikasını ziyareti sırasında, "MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir"dedi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) maske filtrelerini hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattığını da belirten Varank, "Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz" bilgilerini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, MKEK'e ait maske fabrikasını ziyaret etti. Maskede arz fazlası olduğunu ancak fırsatçıların her dönemde ortaya çıkabildiğini ifade eden Bakan Varank, "MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz" diye konuştu. Bakan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) maske filtrelerini hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattığını belirtti. Ziyaretinde Varank'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti.

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Türkiye'nin bu anlamadaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir" sözlerini kullandı.

"İHRACATINI DA YAPABİLİYORUZ"

Varank, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve alt yapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor. Türkiye hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip, vatandaşlar maske konusunda endişe duymaması gerekiyor. Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye'de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK'in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir" ifadelerine yer verdi.

YERLİLEŞTİRME PROJESİ

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye'ye getirildiğini anlatan Varank, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz" şeklinde konuştu.

"SANAYİCİLERİMİZLE VE ÜRETİCİLERİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

Korona virüs salgınından global üretici konumundaki ülkelerden Çin ve İtalya'nın ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Varank, bunun dünya ticaretine etkisinin gelecek dönemde ortaya çıkacağını kaydetti. Bakan Varank, olası etkileri gündemlerine alıp değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ihtiyaçları varsa bunu nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi olarak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki edebilirler, bunların tamamını sanayicilerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İhracat yapmak isteyen firmaların konteyner sıkıntısı yaşadığını söyleyen Varank, "Küresel dünyada üretim süreçleri ve tedarik zincirleri çok girift. Türkiye olarak hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri alıyoruz hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"EN AZ ZARARLA ATLATMAYI BAŞARACAĞIZ"

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini belirtti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında süreçlerin dinamik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: "İnşallah korona virüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükumet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların hijyene, kişisel bakıma çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükumetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler."

(İHA)

Kaynak: İHA