Bakan Varank Mardin'de (3)

'MARDİN, MEZOPOTAMYA'NIN İNCİSİDİR'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Antik Kent Dara'nın örenyeri çevre düzenlemesi ve restorasyonunun açılışını yaptı.

'MARDİN, MEZOPOTAMYA'NIN İNCİSİDİR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Antik Kent Dara'nın örenyeri çevre düzenlemesi ve restorasyonunun açılışını yaptı. Antik Kent Dara'da yapılan açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Dara'nın tarih yolculuğuna çıkmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunduğuna işaret ederek, "Mardin şüphesiz Mezopotamya'nın incisidir. Yüz yıllardır farklı din, dil ve kültürlere sahip insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Yıllardır terör örgütlerinin çirkin saldırılarıyla anılan şehrimiz maalesef turizm hususunda potansiyelinin çok gerisinde kalmıştı. Ancak bugün AK Parti sayesinde tesis edilen huzur ortamı ile hak ettiği değeri yeni yeni bulmaya başladı" dedi.

Bakan Varank, Antik Kent Dara'da örenyeri çevre düzenlemesi ve restorasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılışa Vali Mahmut Demirtaş ile AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ve protokol katıldı. Konuşmasına "Mezopotamya'nın incisi Mardin" diye başlayan Varank, "Bugün ülkemiz İstanbul'daki tarihi Yarım Adamız başta olmak üzere Kapadokya'dan Hattuşaş'a, Efes'ten Çatalhöyük'e, Nemrut'tan Göbeklitepe'ye, bir çok medeniyetin yurdu konumundadır. İşte daha dün 3 bin yıllık geçmişiyle hala büyük gizemleri içinde barındıran Zerzevan Kalesi'ndeydik. Uluslararası gözlem etkinliğimiz için 1500'den fazla gök bilim meraklısıyla geceyi Zerzevan'da geçirdik. Zerzevan Kalesi ve Mithras tapınağı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. UNESCO Dünya Mirası Listesinde Türkiye'den 19 tane varlığımız bulunuyor. ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bakınız geleceği sadece maddi gücümüzle inşa edemeyiz. Büyük medeniyetler geçmiş birikimlerin üzerine kurulmuştur. Devletler, manevi değerleri ölçüsünde uzun ömürlü olmuştur" dedi.'MARDİN GECE GERDANLIK, GÜNDÜZ SEYRANLIK'Bütün bu medeniyetlerin mirasına sarrafın altına, babanın oğluna, milletlerin vatanına baktığı gibi büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bölgemiz kendi içerisinde farklı zenginlikler barındırıyor. İşte Mezopotamya örneği önümüzde müthiş bir başarı hikayesi olarak duruyor. Takip edenler bilir, Bakanlığımıza bağlı GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi aracılığıyla bölge turizminin geliştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve altyapısının geliştirilmesi amacıyla uzun soluklu bir proje başlattık. Bu bağlamda Haziran ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Mezopotamya markasının tanıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede hedefimiz, Mezopotamya'yı küresel bir marka haline getirerek hak ettiği noktaya taşımak olacak. Bilindiği gibi Mezopotamya uygarlık tarihinin başladığı noktadır. Adıyaman'ı, Batman'ı Diyarbakır'ı, Gaziantep'i Kilis'i, Şanlıurfa'yı, Şırnak'ı ve gece gerdanlık gündüz seyranlık Mardin'i ile bir cazibe merkezidir. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekmektedir. Mardin şüphesiz Mezopotamya'nın incisidir. Yüz yıllardır farklı din, dil ve kültürlere sahip insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Yıllardır terör örgütlerinin çirkin saldırılarıyla anılan şehrimiz maalesef turizm hususunda potansiyelinin çok gerisinde kalmıştı. Ancak bugün AK Parti sayesinde tesis edilen huzur ortamı ile hak ettiği değeri yeni yeni bulmaya başladı. Bundan kısa bir süre önce büyükşehir statüsü kazanan Mardin, hükümetimizin yatırımlarıyla büyük bir gelişme gösterdi. Yapılan atılımlarla kent modern bir görünüm kazandı. Tarihin ötesindeki taş işçiliğiyle inşa edilen Mardin evleri, Deyrülzaferan Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Kasımiye Manastırı, Eski Midyat ile ziyaretçilerine görkemli bir tarih ziyafeti yaşatıyor. Bakınız 2002 yılına sadece 30 bin turistin ziyaret ettiği şehri bugün yüz binlerce misafir ziyaret ediyor. ve bu rakam çok kısa sürede milyonları bulacak. Çünkü bizler bunun için çabalıyoruz. Bunun için Mardin'e yatırımlarımız devam edecek. İşte şimdi de Doğu'nun Efes'i olarak tanımlanabilecek Dara Antik kenti Örenyerini'nin yeni düzenlemeler ve restorasyon çalışmaları ile birlikte açılışını yapıyoruz. Dara Antik kenti, en önemli turizm destinasyonudur. Kent Merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Dara, birçok medeniyetten izler taşımaktadır. Açık hava müzesi hüviyetindeki bu antik kentin temellerinin 2 bin 300 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Burası Kayıtlarda Mezopotamya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak geçiyor. Büyük savaşlara tanıklık eden kent, yıllarca Bizans İmparatorluğunun Güneydoğu'daki son kalesi görevini icra etmiştir. Özetle bu antik kent tarih yolculuğuna çıkmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunuyor. Tabii burada bizim meramımız dünyanın en önemli kent sur yapılarından biri olan Dara'nın turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkartmaktır. Bugün büyük bir açık hava müzesi hüviyetine bürünen bu bölge hak ettiği ilgiyi görmeye başladı. Elbette bu çalışmaların anlam bulmasında bölgede tesis ettiğimiz huzur ikliminin rolü çok büyüktür."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya