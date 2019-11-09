Bakan Varank, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

09.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:31

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Belediye ziyaretine, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkanları Osman Güder ve Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'mız insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak ifade edilir. Anadolu'nun fetih süreci 1071 yılından 400 yıl önce Malatya sancağından gerçekleştirilmiştir. Onun içindir ki Battalgazi ve Danişmentgazi destanları Malatya'da yazılmış ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.



Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında Yerel Yönetimlerde başlatmış olduğu hamle ışığında göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda hem yerelde hizmetleri üretme ve insanlarımıza sunma noktasında, hem de modern ve çağdaş şehirler oluşturma noktasında gayret ve çabalarımız devam ediyor. Malatya'mız doğunun-batısı, kuzeyin-güneyi olma noktasında kavşak bir noktada bulunmakta. Sizlerin Malatya'ya gelmesi bizleri onurlandırmıştır. Bizler özellikle Sanayi ve Teknoloji bakanlığımızı ilgilendiren ve şu anda devam eden çok sayıda projemiz var. İnşallah ileride paydaş olarak daha güzel işler yapma noktasında birlikte olacağımıza da inanıyorum. Bugün Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi'nin temelini atacağız. Bu tesisimiz kendi enerjisini üretmesi noktasında 1 MW Güneş Enerji Sistemini de kuracağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ayrıca Malatya için önemi arz eden bazı proje ve yatırımlarla ilgili olarak Bakan Mustafa Varank'a dosyalar sundu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları ve sorumlulukları hakkında bilgiler aktardı. Bakan Varank, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aynı zamanda bölgesel kalkınmadan da sorumlu bir bakanlık haline geldi. Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri Bakanlığımızın bağlı ilgili kuruluşları haline geldi. Dolayısıyla şehirleri sahip oldukları potansiyelleri en iyi şekilde ön plana çıkarabilecek yatırımları ve katkıyı sağlamak bizim bakanlığımız görevidir" şeklinde konuştu.



"Malatya'mızın gelişmesini ve bir cazibe merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz"



Bakan Varank,"Malatya bizim için göz bebeği şehirlerimizden biri. Malatya, gerçekten Doğu Anadolu'da sanayi, tarım, ihracat ve hatta turizm anlamında çok önemli bir şehir ve biz Malatya'mızın daha da gelişmesini ve bir cazibe merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz. Bu manada da hem Belediye Başkanımızla hem Valimizle hem siyasi arkadaşlarımızla beraber bu şehre neler yapabiliriz? Hangi sorunlar varsa onları çözebiliriz ve önünü açacak hangi projeleri destekleyebiliriz, bu görüşmeleri zaten yapıyorduk. Bugün de geldik, inşallah yerinde bütün projeleri göreceğiz. Tabi ki organize sanayi bölgeleri önemli, organize sanayi bölgelerinin genişlemesi ile ilgili alt yapı, desteğe ihtiyaçlarının farkındayız. Arıtma tesisi ihtiyaçlarının farkındayız. Bir kısmı zaten başlayan projeler. Bunları da bir an önce bitirmek istiyoruz. Küçük sanayi siteleri bizim desteklediğimiz daha sağlıklı sanayi siteleri oluşturmak için verdiğimiz desteklerle öncelediğimiz bir konu, bu manada da bütçe imkanları çerçevesinde bütün bu sanayi sitelerini taşınması ile ilgili daha sağlıklı hale getirilmesi ile ilgili elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.



Bugün önemli bir yatırımın temel atma törenini gerçekleştireceklerini belirten Varank, "Yaklaşık 14 milyon Euro bedeli olan İPA kapsamında burada lisanslı depoculuğu içeren, kendi enerjisini üreten oldukça modern bir tesisin temel atmasını gerçekleştireceğiz. İnşallah bu da bölgeye de örnek olabilecek bir tesis olacak, konuları çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Malatya'mız kazanacak ki Türkiye kazanacak. Bunun için biz gerçekten umutluyuz. Bütün paydaşlar ile beraber buradaki meselelerin üstünde gelmeye çalışacağız. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan günün anısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Kayısı ve Tablo hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA