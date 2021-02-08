Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
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Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

08.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması

Görüşmeden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta görüştü.

Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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