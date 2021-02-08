Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
08.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta görüştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı