Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta görüştü.