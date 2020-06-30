Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Görüşmeden görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
30.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:50
Görüşmeden görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Kaynak: AA